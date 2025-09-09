Moon Mystery auch für Konsole

Publisher indie.io und Entwickler Cosmoscouts haben "Moon Mystery" für die Konsolenwelt in Aussicht gestellt. Sonderlich lange müssen wir auf den Release der Portierungen auch gar nicht warten.

Demnach ist "Moon Mystery" schon ab 18. September auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich. Kostenpunkt sind überschaubare 19,99 Dollar. Weitere Portierungen der spielerischen Mischung aus Ego-Shooter und Action-Adventure sind offenbar nicht geplant.

Über technische oder inhaltliche Unterschiede wurde dagegen bisher noch nichts gesagt. Folglich gehen wir davon aus, dass hier am Ende eine 1:1-Umsetzung von "Moon Mystery" veröffentlicht wird.

"Moon Mystery" ist bereits seit dem 28. Oktober 2024 für den PC erhältlich.