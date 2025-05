Moon Studios vor ungewisser Zukunft

Nach eigenen Angaben steht der österreichische Entwickler Moon Studios vor einer ungewissen Zukunft. Auch eine Schliessung ist durchaus möglich.

Hauptgrund für die aktuellen Probleme ist demnach eine Review-Bombing-Welle gegen den aktuellen Titel "No Rest for the Wicked", welcher seit April 2024 im Early Access verfügbar ist. Obwohl etwa 74 Prozent der Nutzerbewertungen positiv ausfallen, warnt Studiogründer und CEO Thomas Mahler davor, dass das Unternehmen dadurch wirtschaftlich unter Druck geraten sei. Er bittet nun um positive Bewertungen, da die Zukunft des Studios davon abhänge.

Viele Nutzer unterschätzen dabei die Abhängigkeit kleiner Entwickler von öffentlichen Rückmeldungen und gehen davon aus, ein grosser Publisher stehe hinter dem jeweiligen Projekt. Tatsächlich hatte sich Moon Studios aber erst im März von Take-Two gelöst und die kompletten Rechte an "No Rest for the Wicked" übernommen.

Die Moon Studios wurden im Jahr 2010 gegründet und haben ihren Sitz in Wien. Dort entstand etwa die "Ori"-Reihe.