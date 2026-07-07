MoonHack angekündigt

Entwickler und Publisher Astra kündigt mit "MoonHack" sein aktuelles Projekt an. Was sich dahinter verbirgt, verrät man ebenfalls.

Bei "MoonHack" handelt es sich um ein emotionales Cyber-Noir-Adventure, in dem Lieder die Regeln der Welt neu schreiben. Die Handlungsabschnitte sind dabei eng mit dem 3D-Rhythmus-Action-Gameplay verknüpft, das mit Gesangsdarbietungen synchronisiert ist, und durch Lieder werden die Regeln hinter einem System, welches das Glück steuert, gleichzeitig neu geschrieben.

Einen ersten Trailer zu "MoonHack" hat man auch parat. Darin lernen wir innerhalb von 43 Sekunden unter anderem einige Charaktere kennen und dürfen dem Soundtrack lauschen.

"MoonHack" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für den PC.