Moonlighter 2 startet später in den Early Access

Entwickler Digital Sun und Publisher 11 Bit Studios geben bekannt, dass "Moonlighter 2" später als ursprünglich geplant in den Early Access starten wird. Keine Angst, einen neuen Termin dafür gibt es auch schon.

Demnach wird der Early Access von "Moonlighter 2" nun erst am 19. November beginnen. Eigentlich solle es schon am 23. Oktober soweit sein.

Eine Begründung für diese Massnahme bekommen wir aber auch geliefert. So sind Entwickler und Publisher der Meinung, dass "Moonlighter 2" bei der Masse an Toptiteln in diesem Monat untergehen würde.

Das letzte Lebenszeichen von "Moonlighter 2" hatte es bei der gamescom Opening Night Live gegeben. In diesem Rahmen hatte man einen neuen Trailer gezeigt.

"Moonlighter 2" ist momentan nur für den PC in Entwicklung. Konsolenumsetzungen gelten allgemein als wahrscheinlich, wurden aber noch nicht angekündigt.