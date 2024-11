Moons of Darsalon: Konsolenumsetzungen vorgestellt

Publisher Astrolabe Games und Entwickler Dr. Kucho! Games kündigen "Moons of Darsalon" auch für die Konsolenwelt an. Bis zum Release der Portierungen müssen wir uns jedoch leider noch etwas gedulden.

So ist "Moons of Darsalon" ab 6. Februar 2025 auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch verfügbar, In einem bunten Release Date Trailer packt der Actiontitel aber jetzt schonmal seinen ganzen Retro-Charme aus.

"Moons of Darsalon" verbindet modernes Gameplay mit nostalgischem Design. Wir übernehmen darin Rettungsmissionen, um gestrandete Darsanauten auf den Monden des Planeten Darsalon sicher zur dortigen Basisstation zu führen. Die KI-gesteuerten Begleiter reagieren dabei dynamisch auf Befehle, erkennen Hindernisse, kalkulieren Sprünge und kommunizieren stets eigenständig. Ausgestattet mit Jetpack und Laserkanone müssen wir Feinde abwehren, Gefahren überwinden und mit der Ground Maker-Kanone Gelände zerstören oder frische Wege schaffen, um voranzukommen.

"Moons of Darsalon" erschien bereits am 19. April 2023 für den PC.