Entlassungen bei Moonshot Games

Bei Moonshot Games ist es leider zu Entlassungen gekommen. Hauptgrund dafür ist, dass die Verkaufszahlen von deren Sci-Fi-Shooter "Wildgate" hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.
Der Umfang des Stellenabbaus bei Moonshot games ist noch unklar. Das offizielle Statement von der Muttergesellschaft Dreamhaven liest sich folgendermassen:
"Anfang Januar 2026 wurde Wildgate im Epic Games Store veröffentlicht, wo es von neuen und wiederkehrenden Spielern gut angenommen wurde. Es war grossartig zu sehen, wie sich so viele Spieler auf Discord versammelten, Tipps und Geschichten austauschten und ihre Zeit miteinander in Reach genossen. Trotz der gestiegenen Spielerzahlen und der insgesamt positiven Resonanz reichte dies nicht aus, um die Grösse unseres Entwicklungsteams aufrechtzuerhalten. Deshalb haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Teamrollen zu reduzieren, um sicherzustellen, dass wir weiterhin Updates für das Spiel liefern können und gleichzeitig so arbeiten, dass das Studio langfristig unterstützt wird. Wir konzentrieren uns weiterhin auf das nächste Inhaltsupdate für Wildgate, das weitere Verbesserungen der Lebensqualität mit sich bringt, darunter das vielfach gewünschte Fortschrittssystem, das voraussichtlich noch in diesem Quartal erscheinen wird."