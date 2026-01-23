Entlassungen bei Moonshot Games

Bei Moonshot Games ist es leider zu Entlassungen gekommen. Hauptgrund dafür ist, dass die Verkaufszahlen von deren Sci-Fi-Shooter "Wildgate" hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Der Umfang des Stellenabbaus bei Moonshot games ist noch unklar. Das offizielle Statement von der Muttergesellschaft Dreamhaven liest sich folgendermassen: