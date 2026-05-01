Moonsigil Atlas mit Release-Termin

"Moonsigil Atlas", ein aus einem Jam entstandener Deckbuilder von Snake Tower Games und Twin Sails Interactive, erhält vor seiner Veröffentlichung für PC am 28. Mai 2026 sein bisher umfangreichstes Update. Zusammen mit der Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums stellt das Team eine vollständig aktualisierte Demo und einen neuen Gameplay-Trailer vor, der euch zeigt, was "Moonsigil Atlas" ist und wie es sich spielt. Setzt es jetzt auf eure Steam-Wunschliste und nutzt ab heute die aktualisierte Demo.

In "Moonsigil Atlas" ist eure Ressource der physische Platz. Es gibt keine Energie, kein Mana und keine Begrenzung der Aktionspunkte. Ihr könnt so viele Karten ausspielen, wie ihr wollt, solange sie auf das Spielfeld passen. Jede Karte ist ein Siegel mit eigener Form, eigenen Schlüsselwörtern und Effekten, was jeden Kampf in eine taktische Herausforderung in Bezug auf Platzierung, Timing und Optimierung verwandelt.