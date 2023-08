Moonstone Island: Neuer Trailer

Im neuen Trailer, der während des 2023 MIX Next Online Showcase veröffentlicht wurde, haben der Indie-Entwickler Studio Supersoft und der Publisher Raw Fury enthüllt, dass "Moonstone Island", die Kreaturen sammelnde Life-Sim, die in einer offenen Welt mit mehr als 100 Inseln spielt, am 20. September 2023 für PC und später für Nintendo Switch veröffentlicht wird. Das Video zeigt original handgezeichnete Animationen, die an die zahlreichen Studio Ghibli-Klassiker erinnern, die das Spiel inspiriert haben, darunter "Kiki's Delivery Service" und "Castle in the Sky".

In "Moonstone Island" verbringt ihr ein Jahr fernab der Heimat auf einer Insel in den Wolken: Ihr schliesst Freundschaften, braut Zaubertränke, zähmt Geister und testet die Stärke eurer Geistergruppe in kartenbasierten Begegnungen, um ihre Alchemie-Ausbildung abzuschliessen!

Im Dorf der Spieler ist es üblich, dass junge Alchemisten ihre Heimat verlassen, um auf einer neuen Insel im Himmel ihre Ausbildung abzuschliessen. Bewaffnet mit einem Team von Naturgeistern, magischen Tränken und der Hilfe neuer Freunde, die sie unterwegs treffen, müssen sie uralte Tempel, gefährliche Verliese und feindliche Biome erkunden, um sich als wahre Alchemisten zu beweisen und das Geheimnis von Moonstone Island zu lüften.