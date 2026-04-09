Morbid Metal im EA-Launch-Trailer

Ubisoft und Screen Juice haben den Start von "Morbid Metal" im Early Access auf PC bekannt gegeben. In diesem Spiel nutzt ihr verschiedene Gestaltwandlungsfähigkeiten und könnt die Level mehrfach durchspielen.

"Morbid Metal" wird vom deutschen Studio Screen Juice entwickelt und ist in einer postapokalyptischen Simulation angesiedelt. Ihr bewegt euch durch teilweise prozedural generierte Levels und kämpft in verschiedenen Biomen, wie Ödlandschaften oder Ruinen, gegen Gegner und Endbosse.

Dabei könnt ihr jederzeit zwischen den drei Charakteren Flux, Ekku und Vekta wechseln. Da jeder Charakter eigene Kampfstile und Fähigkeiten besitzt, könnt ihr diese kombinieren und so neue Combos entdecken. Für zukünftige Durchläufe lassen sich permanente Upgrades erwerben. Zudem wählt ihr während eines Runs Perks aus oder stellt euch Herausforderungen wie dem "Teufelspakt", um Belohnungen zu erhalten.

"Was 2015 als Prototyp für eine Universitätsarbeit begann, hat sich zu dem entwickelt, was ‚Morbid Metal‘ heute ist – geprägt und beflügelt von der Leidenschaft der Gaming-Community, die schon früh an das Projekt geglaubt hat. Dank des engagierten Teams bei Screen Juice ist das Spiel weit über meine ursprüngliche Vision hinausgewachsen, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler es selbst erleben – und bitte denkt immer daran, die Combos auf SSS zu pushen!"

​​ Felix Schade, Erfinder und Game Director von Morbid Metal bei Screen Juice

Unser Interview mit den Machern von "Morbid Metal" haben wir bereits letzten Freitag veröffentlicht.