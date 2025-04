Morbid Metal im Release-Window-Trailer

Im Zuge des Triple-I-Initiative Showcases gab Ubisoft einen Publishing Deal für das von Screen Juice entwickelte Roguelite "Morbid Metal" bekannt. Der actiongeladene Titel ermöglicht es euch auch mitten im Kampf nahtlos in verschiedene Charaktere zu schlüpfen.

In "Morbid Metal" könnt ihr ein Team von bis zu drei Charakteren erstellen, von denen jeder über einzigartige Movesets verfügt, und euch nach Belieben in jeden von ihnen verwandeln. Nach jedem Tod müsst ihr euren Durchlauf von neuem beginnen, aber ihr könnt unterwegs neue Charaktere und permanente Verbesserungen freischalten. Das Spiel findet in einer Simulation statt, die von Menschen erschaffen wurde, um dem Klimakollaps zu entkommen, und ihr spielt als die neueste KI, die den Auftrag hat, der nächste evolutionäre Schritt der Menschheit zu werden, indem sie andere KIs eliminiert, um zu beweisen, dass ihr die nächste Evolutionsstufe seid.

"Wenn es die anfängliche Reaktion der Gaming-Community nicht gegeben hätte, hätte ich die Entwicklung von Morbid Metal wahrscheinlich aufgegeben. Dieses Spiel hat einen langen Weg zurückgelegt und ich freue mich darauf, es diesen Sommer im Early Access zu veröffentlichen, um mehr Feedback von der Community zu erhalten, die sich hinter dieses Projekt gestellt und dazu beigetragen hat, meine Leidenschaft neu zu entfachen."

Schade, Gründer und Game Director bei Screen Juice

"Felix' einzigartige Vision und die Zusammenarbeit mit der Community haben uns sofort angezogen. Wir freuen uns darauf, dieses Spiel diesen Sommer für ein weltweites Publikum auf dem PC zu veröffentlichen."

Anne Blondel Jouin, VP, Open Innovation Accelerator bei Ubisoft

Ebenfalls angekündigt wurde der Start der Early-Access-Phase, die im Sommer beginnen soll.