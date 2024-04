Merge Games gibt bekannt, dass "Morbid: The Lords of Ire" auch für Xbox One und Xbox Series X erscheinen wird. Zudem zieht man den Release dezent vor.

Demnach ist "Morbid: The Lords of Ire" nun schon am 17. Mai für PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Ursprünglich sollte es erst sechs Tage später, also am 23. Mai, soweit sein. Ein Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht mit Seltenheitswert.

Bei "Morbid: The Lords of Ire" handelt es sich um den Nachfolger des von Kritikern hochgelobten isometrischen Soulslike-Actionrollenspiels "Morbid: The Seven Acolytes". Der heldenhafte Striver muss sich darin erneut furchteinflössenden Kreaturen in einer düsteren Welt voller Schmerz und Leid stellen.