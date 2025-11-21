Morkull Ascend to the Gods angekündigt

Publisher Dojo System und Entwickler Disaster Games stellen uns "Morkull Ascend to the Gods" vor. Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich hierbei um den Nachfolger von "Morkull Ragast's Rage".

Bewegte Bilder zu "Morkull Ascend to the Gods" hat man in Form eines ersten Trailers ebenfalls im Gepäck. Dieser bietet fast eine Minute lang flotte In-Game-Sequenzen aus dem Actiontitel.

In "Morkull Ascend to the Gods" spielen wir als Morkull, Gott des Todes und der Dunkelheit. Da dieser sich erneut in einem Videospiel wiederfindet, müssen wir ihm bei der Flucht helfen, damit er seinen neuen Plan zur Weltherrschaft ausführen kann. Dazu müssen wir in spannenden Bosskämpfen ein ganzes Pantheon von Göttern besiegen.

"Morkull Ascend to the Gods" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.