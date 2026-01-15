Morkull Ascend to the Gods erscheint im April

Publisher Dojo System und Entwickler Disaster Games haben einen Releasetermin für "Morkull Ascend to the Gods" verkündet. Demnach wird der Nachfolger von "Morkull Ragast's Rage" im April erhältlich sein.

Konkret erscheint "Morkull Ascend to the Gods" am 2. April. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X, Switch und der PC angegeben. Über technische oder inhaltliche Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen wird gleichzeitig nichts gesagt weshalb wir davon ausgehen, dass diese auch nicht bestehen werden.

Ob Erweiterungen für "Morkull Ascend to the Gods" in der Mache sind, ist aktuell noch unklar. Auch zu einer eventuellen spielbaren Demo des Titels haben sich Publisher oder Entwickler bisher nicht geäussert.

"Morkull Ascend to the Gods" war im November 2025 angekündigt worden.