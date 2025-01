Moroi im Ankündigungs-Trailer

Der Publisher Good Shepherd Entertainment ("Dicefolk", "Monster Train") und der Entwickler Violet Saint haben heute "Moroi" angekündigt, ein düsteres Fantasy-Hack-and-Slash-Abenteuer, das von rumänischer Folklore, Heavy Metal und den genialen Werken von David Lynch inspiriert ist. "Moroi" entführt euch in eine eigentümliche, rätselhafte Welt voller schwarzem Humor und verstörendem Horror, wenn es Anfang 2025 für den PC erscheint.

Tauche hinab in die von Schatten erstickten Tiefen der Cosmic Engine von "Moroi", ein wahnsinniges Labyrinth aus verworrenen Korridoren und vergessenen Schrecken. Von Amnesie geplagt, sind dein Name, deine Vergangenheit und deine Sünden in Dunkelheit gehüllt. Während du dich durch dieses Reich der Qual kämpfst, triffst du auf groteske Bewohner in einer Welt, in der düsterer Humor der einzige Hoffnungsschimmer ist. Klammere dich an deinen Verstand in einer ansonsten verfallenden Existenz, stilisiert als düstere Grimdark-Fantasy – ein Subgenre, das sich durch trostlose, dystopische Schauplätze und Szenarien auszeichnet.

Die Flucht ist deine einzige Hoffnung – der Schlüssel, um die düsteren Wahrheiten zu entdecken, die dich binden. Doch sei vorsichtig: Deine Entscheidungen bestimmen deinen Weg zu einem von mehreren möglichen Enden und formen ein Schicksal, das noch schrecklicher sein könnte als die Cosmic Engine selbst.