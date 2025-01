Mortal Kombat 1: Januar-Update verfügbar

Die NetherRealm Studios geben bekannt, dass das Januar-Update für "Mortal Kombat 1" erschienen ist. Wir erfahren gleichzeitig auch, was sich damit ändert.

So wird durch das Januar-Update für "Mortal Kombat 1" etwa Conan hinzugefügt. Auf der Switch verursacht das Pausenmenü in Online-Übungskämpfen zudem nun keine Latenz mehr und auf der PlayStation 5 Pro wurde Unterstützung für Raytracing-Reflexionen ergänzt. Zahlreiche Optimierungen und Verbesserungen am Gameplay wurden ebenfalls vorgenommen. Sämtliche Details dazu können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

"Mortal Kombat 1" ist der neueste Teil der gefeierten "Mortal Kombat"-Videospielserie, die von den preisgekrönten NetherRealm Studios entwickelt wurde und führt ein wiedergeborenes "Mortal Kombat"-Universum ein, das in einer neuen Geschichte mit ikonischen Helden und Schurken spielt, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Das Spiel bietet eine breite Palette an legendären Kämpferinnen und Kämpfern mit völlig neuen Hintergrundgeschichten, darunter Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, General Shao, Sindel und viele mehr, zusammen mit einer separaten Liste von Kameo-Kämpfern, die während der Kämpfe helfen können.

"Mortal Kombat 1" erschien am 19. September 2023 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.