Mortal Kombat 1: Neues Video

Die NetherRealm Studios versorgen uns mit einem neuen Video zu "Mortal Kombat 1". Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns ein erster Blick auf Homelander aus "The Boys" geboten. Dessen vierte Season startet am 13. Juni. Obwohl es noch keinen Termin für den Zusatzcharakter gibt, ist erfahrungsgemäss anzunehmen, dass er ebenfalls in diesem Zeitraum in "Mortal Kombat 1" verfügbar sein wird, zumal diesbezüglich ohnehin vom Frühjahr die Rede ist und wir bereits Mai haben.

"Mortal Kombat 1" ist der neueste Teil der gefeierten "Mortal Kombat"-Videospielserie, die von den preisgekrönten NetherRealm Studios entwickelt wurde und führt ein wiedergeborenes "Mortal Kombat"-Universum ein, das in einer neuen Geschichte mit ikonischen Helden und Schurken spielt, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Das Spiel bietet eine breite Palette an legendären Kämpferinnen und Kämpfern mit völlig neuen Hintergrundgeschichten, darunter Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, General Shao, Sindel und viele mehr, zusammen mit einer separaten Liste von Kameo-Kämpfern, die während der Kämpfe helfen können.

"Mortal Kombat 1" erschien am 19. September 2023 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.