Mortal Kombat 1: Offizieller Ermac Gameplay-Trailer

Warner Bros. Games hat den Release-Termin für den „Ermac“-DLC von „Mortal Kombat 1“ enthüllt. In nur einer Woche wird er für einige Fans erhältlich sein.

Der veröffentlichte Gameplay-Trailer erlaubt einen ausgiebigen Blick auf den Charakter, auch auf seine Fähigkeit, die es ihm erlaubt, sich zu teleportieren, zu schweben und eine Legion von Seelen im Kampf gegen Gegner einzusetzen.

Der Trailer gewährt ausserdem einen ersten Einblick in Mavado, einen kommenden Kameo-Kämpfer des Spiels, den Spieler während ihrer Kämpfe durch Unterstützungsaktionen herbeirufen können.

„Die Macht der Legion liegt im Inneren. Ermac tritt ‚Mortal Kombat 1‘ am 16. April im Early Access bei, die Vollversion erscheint am 23. April. Mavado schliesst sich später im Mai der Kameo-Riege an“, so Warner Bros. Games.