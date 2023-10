E-Sport: Mortal Kombat 1 Pro Kompetition

Warner Bros. Games, NetherRealm Studios und RTS kündigen die "Mortal Kombat 1"-Pro-Kompetition an, ein neues, von RTS betriebenes globales E-Sports-Programm, in dem der neueste Teil der kultigen "Mortal Kombat"-Videospielserie zum Einsatz kommt. Mit einem Gesamtpreisgeld von 255'000 us-$ zielt die neue Liga darauf ab, ein internationales Netzwerk von Spielerinnen und Spielern aufzubauen und wird am 20. Oktober beim East Coast Throwdown starten. Den Abschluss der Pro Kompetition bilden 20 Spielerinnen und Spieler, die bei der Final Kombat World Championship im Juni 2024 antreten werden.

Die Qualifikation für die Final Kombat World Championship erfolgt entweder über die globale Pro Kompetition-Rangliste oder über die Regional League Finals. Jedes Event besteht aus 1 gegen 1 Double-Elimination-Brackets. Es wird vier Pro Kompetition-Partnerveranstaltungen geben, an denen alle Spielerinnen und Spieler vor Ort teilnehmen können, darunter East Coast Throwdown in Stamford, Connor, USA (20. bis 22. Oktober 2023), Ultimate Fighting Arena in Paris, Frankreich (24. bis 26. November 2023), CCXP/Comic Con Experience in São Paulo, Brasilien (30. November bis 3. Dezember 2023) und Combo Breaker in Illinois, USA (Frühjahr 2024). Die Spielerinnen und Spieler können an allen Partnerveranstaltungen teilnehmen, um sich einen Platz in der Final Kombat World Championship zu sichern.

Der Mortal Kombat 1 Pro Kompetition wird ausserdem drei regionale Programme umfassen, die sich aus segmentierten Unterregionen zusammensetzen, darunter drei Online-Qualifikationsturniere und ein regionales Finale. Zu den drei Regionen gehören die North American League (Nordamerika Ost und Nordamerika West), Interkontinental Kombat (Europa Ost, Europa West, Ozeanien und Naher Osten) und Liga Latina (Brasilien, Mexiko, Südamerika Nord und Südamerika Süd). Die Top 8 jeder Region werden ihr Ticket für das regionale Online-Finale lösen und haben die Chance, sich für die Final Kombat World Championship zu qualifizieren.

Die Final Kombat World Championship wird ein neues Wettbewerbsformat einführen, beginnend mit dem Last Chance Qualifier (LCQ) Turnier für den 20. Platz. Das LCQ-Turnier wird nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ durchgeführt, bei dem 256 Teilnehmende in einem Double-Elimination-System gegeneinander antreten. Wer gewinnt kommt in die Gruppenphase, in der die 20 Spieler:innen in vier Gruppen zu je fünf Spieler:innen aufgeteilt werden. Die Gruppen werden nach regionaler Qualifikation und Ranglistenplatzierung bestimmt und spielen im Round-Robin-Format, aus dem jeweils zwei Spieler:innen aufsteigen. Die besten 8 treten in einer Double-Elimination-Gruppe gegeneinander an, wobei sie alle auf der Seite des Siegers starten. Das Seeding wird anhand der Gruppenplatzierung ermittelt.