Mortal Kombat 12: Neuer Teaser

Die NetherRealm Studios haben einen neuen Teaser zu "Mortal Kombat 12" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Der neue Teaser zu "Mortal Kombat 12" ist 16 Sekunden lang und steht unter dem Motto "It is almost time", was vermuten lässt, dass die Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lässt. Zudem wird impliziert, dass uns ein Reboot erwarten könnte. Für genauere inhaltliche Infos müssen wir natürlich auf die offizielle Enthüllung des Prüglers warten.

Anfang des Monats hatte ein Statement von Warner Bros. bereits vermuten lassen, dass "Mortal Kombat 12" noch in diesem Jahr erscheint.