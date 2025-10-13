Mortal Kombat 3 - Autor bestätigt Filmfortsetzung

Der zweite Mortal Kombat Film ist noch nicht erschienen. Trotzdem wissen wir schon über den geplanten dritten Teil Bescheid. Wie Writer und Executive Producer Jeremy Later mitteilt, sei Warner Bros. "so aufgeregt" und "so davon überzeugt, dass eine gigantische Fanbase darauf wartet", sodass er bereits engagiert wurde, das Skript für den dritten Film zu schreiben.

BREAKING: A Mortal Kombat III movie is already confirmed with Jeremy Slater writing the script! #NYCC pic.twitter.com/QZaq5mWeip — IGN (@IGN) October 11, 2025

Diese halboffizielle Ankündigung erfuhren wir im Rahmen der diesjährigen Comic-Con in New York. Auch die Firma New Line ist wieder mit dabei.

Eigentlich sollte "Mortal Kombat 2" am 24. Oktober erscheinen, der Release wurde aber auf den 15. Mai 2026 verlegt. Möglicherweise sind die Verantwortlichen derart überzeugt von dem Erfolg des kommenden Filmes, weil die Klickzahlen des Trailers (siehe weiter unten) regelrecht durch die Decke gingen. Auch wurde im Rahmen der Verschiebung von positiver Rückmeldung der Tester berichtet.

https://youtu.be/7tLZOvvf-n8?si=QUwG8WuPFzaMbS_N