Mortal Kombat II Film auf 2026 verschoben

Schlechte Nachrichten für all diejenigen, die sich voller Vorfreude schon auf einen actionreicher Kinoabend im Oktober einstellten. Denn Warner Bros. hat den Kinostart für "Mortal Kombat II" nämlich auf das kommende Jahr verlegt. Statt am 24. Oktober zu erscheinen, ist der neue Termin nun der 15. Mai 2026.

Es bleibt die Frage, wieso der heiss erwartete Film verlegt wurde. Schliesslich berichtete Warner Bros., dass die Testvorführungen sehr positiv ausgefallen sind. Auch die Klickzahlen des an vielen Stellen erscheinenden Trailers sprechen für sich. Scheinbar sollen im Mai voraussichtlich schlicht mehr Kinokarten verkauft werden können, während im Oktober die Konkurrenz durch andere Filme höher ist, wie etwa Primetimer ausführt.