Mortal Kombat Legacy Kollection: Termin steht fest

Atari und Digital Eclipse haben gute Neuigkeiten für Kampfspielfreunde. So können wir uns auf den digitalen Release der "Mortal Kombat Legacy Kollection" am 30. Oktober, sowie auf den physischen Release am 12. Dezember 2025 freuen. Als Plattformen sind Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One und Xbox Series X/S dabei. Enthalten in der Sammlung sind nahezu alle "Mortal Kombat"-Titel bis zur PlayStation 2. Das auf Dreamcast erschienene "Mortal Kombat Gold" ist nicht dabei.

Über Mortal Kombat Legacy Kollection

"Betritt die Arena und wähle deinen Kämpfer! Mortal Kombat: Legacy Kollection umfasst alle wesentlichen Spiele aus den frühen Jahren von Mortal Kombat. Erlebe die legendären Ursprünge des Franchise mit jenen Arcade-Kult-Klassikern, mit denen alles begann. Dazu kommst du in den Genuss einer kuratierten Auswahl der beliebtesten Home-Versionen und seltenen, bei Fans beliebten Veröffentlichungen. Feiere das bahnbrechende Erbe des Franchise.

Das interaktive Doku-Format von Digital Eclipse beleuchtet die Frage, wie Mortal Kombat die Wahrnehmung von Videospielen in der Gesellschaft verändert hat. Durch die Verwendung digitalisierter Menschen als Spielgeister in einem abgefahrenen Kampfkunstgame begeisterte das Spiel die Spieler, schockierte die Kritiker und legte den Grundstein für ein Franchise, das seit mehr als 30 Jahren floriert. Höre aus erster Hand vom ursprünglichen Entwicklerteam um Ed Boon, John Tobias, John Vogel und Dan Forden. Dazu kommen weitere exklusive Interviews, seltene Konzeptgrafiken, Vintage-Marketingmaterialien und Archivvideomaterial.

Mortal Kombat: Legacy Kollection ermöglicht es den Spielern ausserdem, die Geschichte von Mortal Kombat zu erkunden, und zwar mit einer Zeitleiste der Story der Originalserie und umfassenden Figurenhintergründen, die Überlieferungen, Geheimnisse und Einblicke hinter die Kulissen ihrer Entstehung bieten.

Features