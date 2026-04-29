Mortal Kombat Legacy Kollection: Krossplay-Update erschienen

Publisher Atari und Entwickler Digital Eclipse haben das umfangreiche Krossplay-Update für die "Mortal Kombat Legacy Kollection" veröffentlicht. Dieses nimmt zahlreiche Optimierungen und technische Verbesserungen vor und beseitigt Bugs.

Dank des Krossplay-Updates für die "Mortal Kombat Legacy Kollection" können Spieler im Schnellspiel- und Online-Arcade-Modus nun über sämtliche Plattformen hinweg gegeneinander antreten. In Kombination mit dem schon veröffentlichten Raumcode-Zugangssystem ist es jetzt ganz einfach, sich mit Freunden zu verbinden oder an Matches in der Community teilzunehmen.

Das Update führt zudem erstmals "Zwei-gegen-Zwei-Kombat" online ein und ermöglicht Tag-Team-Matches in "Ultimate Mortal Kombat 3" (Arcade), "Ultimate Mortal Kombat 3" (SNES), "Mortal Kombat Trilogy" (PSone) und "Mortal Kombat 4" (Arcade).

Die Unterstützung für variable Bildwiederholraten (VRR) ist nun als vom Benutzer wählbare Option auf PlS5, Xbox Series X, Switch 2 (Handheld-Modus) und PC verfügbar. Damit lässt sich das Gameplay besser an die ursprünglichen Bildwiederholraten der Arcade-Versionen anpassen, was für ein authentischeres Erlebnis sorgt. Die Beseitigung einiger Bugs rundet das Update ab.

Die "Mortal Kombat Legacy Kollection" ist seit 30. Oktober 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.