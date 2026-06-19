Mortal Shell II: Die ersten 30 Minuten

Entwickler Cold Symmetry und Publisher Playstack haben mittlerweile auch die ersten 30 Minuten aus "Mortal Shell II" veröffentlicht. Diese solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier erleben wir nämlich den Beginn von "Mortal Shell II". Das bedeutet, dass wir zunächst einmal mit der Story desAction-Rollenspiels vertraut gemacht werden und die ersten Kämpfe erleben, in deren Rahmen wir etwa die grundlegende Steuerung erlernen. Die unterschiedlichen Facetten der Spielwelt runden das Material gekonnt ab.

"Mortal Shell II" war zuletzt beim Summer Game Fest Anfang des Monats zu sehen gewesen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Mortal Shell II" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X und den PC.