Mortal Shell II hat einen Termin

Entwickler Cold Symmetry und Publisher Playstack haben den Erscheinungstermin von "Mortal Shell II" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis August gedulden.

Konkret wird "Mortal Shell II" ab 20. August erhältlich sein. Die Plattformen standen ja mit PS5, Xbox Series X und dem PC schon länger fest. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen nicht zu bestehen und weitere Fassungen, etwa für Switch 2, sind auch nicht angedacht.

Ein neuer Release Date Trailer zu "Mortal Shell II" begleitet die freudige Nachricht. Darin werden wir fast zweieinhalb Minuten lang mit In-Game-Sequenzen auf das Rollenspiel eingestimmt.

"Mortal Shell II" war beim Summer Game Fest 2025 angekündigt worden.