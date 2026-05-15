Moss: The Forgotten Relic angekündigt

Entwickler und Publisher Polyarc stellt uns "Moss: The Forgotten Relic" für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC vor. Erste Informationen und einen Trailer bekommen wir auch geboten.

In "Moss: The Forgotten Relic" werden demnach die Stories der VR-Titel "Moss" und "Moss: Book II" miteinander kombiniert. Folglich erwartet uns ein emotionales, atmosphärisches Abenteuer, welches auf den Seiten eines lebendigen Bilderbuchs stattfindet, in dem es von Mythen und uralter Magie nur so wimmelt. Wir begleiten darin eine winzige, aber entschlossene Heldin auf einer beherzten Reise voller Herausforderungen.

Ein Trailer stimmt uns schon jetzt auf "Moss: The Forgotten Relic" ein. Darin bekommen wir etwas mehr als eine Minute lang die Spielwelt gezeigt und werden in die Story eingeführt.

"Moss: The Forgotten Relic" erscheint im Sommer.