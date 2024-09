Polyarc feiert den Meta Quest 3S Release

Polyarc gab heute bekannt, dass sowohl "Moss" als auch "Moss: Book II" zur Feier der Veröffentlichung von Quest 3S brandneue visuelle und Gameplay-Updates erhalten werden. Dieses kostenlose Update wird sowohl für Quest 3 als auch für Quest 3S im Meta Quest Store verfügbar sein.

Das Update bringt erhebliche visuelle Verbesserungen für "Moss", die Möglichkeit, Kämpfe in beiden Spielen zu überspringen, sowie einige von den Spielern angeforderte Quality-of-Life Verbesserungen.

In einem Video mit Brendan Walker, Lead Engineer bei Polyarc, können Spieler sehen, wie die Quest 3S ausgepackt wird, und erfahren mehr über die technischen Verbesserungen, die sie in jedem Spiel erwarten können. "Moss", das seit seiner Veröffentlichung auf Quest 1 kein Update mehr erhalten hat, wird die neue Hardware voll ausnutzen und mit 150% seiner ursprünglichen Auflösung gerendert, sodass Polyarc die Farben der Grafik korrigieren und so Parität mit der PC-Version des Spiels herstellen kann. Neben Lichtanpassungen in den stimmungsvolleren Bereichen des Spiels werden auch viele visuelle Effekte erheblich aktualisiert, darunter realistisches Wasser und animierte Buchseiten, um "Moss" an "Moss: Book II" anzupassen, das ursprünglich auf Metas Quest 2-Hardware veröffentlicht wurde.

"Es ist aufregend, das erste Update für Moss auf Meta Quest seit seiner Einführung zu veröffentlichen. Wir glauben, dass Moss dank der Arbeit unseres Teams während der Entwicklung weiterhin die Messlatte für die visuelle Darstellung in VR-Headsets hoch legt, aber neue Hardware-Technologie hat uns die Möglichkeit gegeben, das Gefühl der Immersion der Spieler*innen noch weiter zu vertiefen. Die aktualisierte visuelle Umsetzung wichtiger Bereiche wird das Wasser verbessern, Buchseiten animieren und zusätzliche Betonung auf hochwertige Effekte und visuelle Interaktion legen."

Josh Stiksma, Design Director bei Polyarc