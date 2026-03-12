MotionRec: April-Termin für PS5 & Switch

Publisher PLAYISM und Entwickler HANDSUM haben einen konkreten Releasetermin für die PS5- und Switch-Umsetzungen von "MotionRec" verkündet. Einen Release Date Trailer dazu hatte man auch im Gepäck.

So wird "MotionRec" am 2. April auch für die aktuellste Konsole von Sony und die erste Hybridkonsole von Nintendo erhältlich sein. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen diesen scheinen nicht zu bestehen. Zu weiteren Portierungen des Action-Puzzlers, etwa für Xbox Series X, wurde nichts gesagt.

Einen Release Date Trailer zu den kommenden Konsolenfassungen von "MotionRec" bekommen wir ebenfalls gezeigt. Darin gibt es hauptsächlich Gameplay zu sehen.

Das letzte Lebenszeichen von "MotionRec" gab es im November 2025 bei einer State of Play-Ausgabe. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"MotionRec" erschien bereits am 27. Oktober 2025 für den PC.