MotoGP 24: Der Launch-Trailer

Milestone und MotoGP freuen sich, die Veröffentlichung von "MotoGP 24" bekannt zu geben. Das neueste Kapitel des offiziellen MotoGP-Videospiels ist jetzt für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PCerhältlich.

"MotoGP 24" markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der Franchise und bietet zum ersten Mal den Riders Market, der einen der am sehnlichsten erwarteten Wünsche der Community erfüllt. Ab diesem Jahr haben Fahrer aller Kategorien die Möglichkeit, das Team zu wechseln, einschliesslich der Beförderung zwischen den Klassen. Auf diese Weise werden die Spieler in jeder Saison im Spiel neue Roster sehen und jedes Jahr neue spannende Herausforderungen und Szenarien erleben. Die Möglichkeiten sind endlos, da sowohl die KI als auch die Spieler je nach ihrer Leistung auf der Rennstrecke vorgeschlagen werden können, das Team zu wechseln. Darüber hinaus werden die Entscheidungen der KI-gesteuerten Fahrer nicht nur von den aktuellen Werten der anderen Fahrer in der Startaufstellung bestimmt, sondern auch von den Zukunftsaussichten, um die Dynamik tatsächlicher Verhandlungen nachzubilden. Wenn zum Beispiel ein Team aus dem Mittelfeld kontinuierlich überzeugende Leistungen erbringt und sich im Aufschwung befindet, kann es einen Spitzenfahrer unter Vertrag nehmen, obwohl es kein unmittelbarer Anwärter auf den Titel ist. Der Riders Market ergänzt die im letzten Jahr eingeführten Wendepunkte, Rivalitäten und das fiktive soziale Netzwerk, um eine Reise zu schaffen, die sich um die Leistungen und Entscheidungen der einzelnen Spieler dreht. Der Riders Market wird diese Philosophie verfolgen und unterstreichen; die Entwicklung von Rivalitäten sowie Likes und Antworten im fiktiven sozialen Netzwerk werden tatsächlich Gerüchte über mögliche zukünftige Transfers anheizen, die die Spieler über ein spezielles Menü im Karrieremodus verfolgen können.

Um das Spielerlebnis noch mehr mit dem realen Renngeschehen zu verschmelzen, führt "MotoGP 24" auch die MotoGP Stewards ein. Während des gesamten Wochenendes überwachen sie das Rennen und alle Zeittrainings und bestrafen Fahrer und KI gleichermassen für ihr Verhalten auf der Strecke. Sowohl Spieler als auch KI müssen mit Konsequenzen für Regelverstösse rechnen, die von Verwarnungen über lange Runden- oder Zeitstrafen bis hin zu Überholverboten bei unfairen Überholmanövern und gestrichenen Qualifikationszeiten reichen. Interessanterweise wird unvorsichtiges Fahren die Rivalitäten mit anderen Fahrern weiter anheizen.

Ausserdem hat Milestones einen neuen "Adaptiven Schwierigkeitsgrad" eingeführt. Das System passt den Schwierigkeitsgrad des Spiels an die Leistungen und Fähigkeiten des Spielers an und bietet daher sowohl für Profis als auch Neueinsteiger ein optimales Spielerlebnis.