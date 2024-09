MotoGP 24: Maverick Viñales trägt von Fans designten Helm

Vom 9. Mai bis zum 6. Juni 2024 hatten die Spieler von MotoGP™24 die Möglichkeit, ihre fantasievollsten Ideen mit dem umfangreichen Helm-Editor des Spiels zu erstellen und einzureichen. Das Siegerdesign, das von Maverick Viñales selbst ausgewählt wurde, wird von dem spanischen Fahrer während des Rennwochenendes getragen werden und zeigt, wie Gaming und realer Sport zusammenfinden können.

Maverick Viñales zeigte sich begeistert von dem Projekt: „Ich freue mich darauf, diesen besonderen Helm zu tragen, der von meinen Fans entworfen wurde. Ich möchte mich bei allen für die Mühe und die Kreativität bedanken, die sie investiert haben. Es war sehr schwierig, nur ein Design auszuwählen, und jetzt kann ich es kaum erwarten, es auf der Strecke zu präsentieren. Ich bin stolz darauf, mit dem MotoGP™24-Team bei einem solch innovativen Projekt zusammengearbeitet zu haben, das die Verbindung zu meinen Fans weiter stärkt“.

"Wir freuen uns sehr, dass es zu dieser Zusammenarbeit kam. Dieses Projekt schlägt eine Brücke zwischen der virtuellen und der realen Welt der MotoGP™ und gibt unseren Spielern die einzigartige Möglichkeit, den Sport, den sie lieben, direkt zu beeinflussen. Der von Fans entworfene Helm, den Maverick Viñales trägt, wird ein historischer Moment für unsere Community sein."

Matteo Pezzotti, Game Director von "MotoGP 24"

Der Wettbewerb führte zu Einsendungen aus der ganzen Welt und spiegelt die vielfältige und engagierte Fangemeinde der "MotoGP"-Videospielserie wider. Der Siegerhelm, der von einem brasilianischen Spieler entworfen wurde, zeigt einen dynamischen Mix aus Farben sowie das grimmige Gesicht eines Gorillas, das an eine besondere Podiumsfeier von Viñales mit dem Aprilia Racing Team erinnert.

Der Helm wird nicht nur im Fernsehen die Aufmerksamkeit von Millionen von Fans auf der ganzen Welt erregen, sondern ist auch in "MotoGP 24" verfügbar, so dass die Spieler im gleichen Look wie Viñales in ihren virtuellen Rennen Richtung Siegertreppchen fahren können.