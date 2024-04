Top-Fahrer auf dem Weg zum MotoGP 24

"MotoGP 24" bringt ab dem 2. Mai 2024 den Nervenkitzel der prestigeträchtigsten Zweiradmeisterschaft der Welt zurück auf Konsolen und PC. Wie schon in der Vergangenheit konnte das Mailänder Entwicklerteam im vergangenen Jahr auf zwei besondere Berater zählen, die die Messlatte der Simulation noch höher legen: Moto2-Aufsteiger Celestino Vietti und Moto3-Nachwuchstalent Filippo Farioli waren in den Büros des Unternehmens zu Gast, um ihr Feedback zur Fahrphysik zu geben und die Simulation so realitätsgetreu wie möglich zu gestalten.

Die Tatsache, dass Vietti und Farioli das Spiel bereits in einem frühen Entwicklungsstadium testen durften, war besonders wichtig, um einen der schwierigsten Aspekte zu verbessern, den ein echter Fahrer auf der Strecke ausführt, nämlich das Management der Kurveneingangs- und -ausgangsphasen. Dies ist der Punkt, an dem das Talent der Fahrer wirklich einen Unterschied macht, indem sie ihre Motorräder bis an die Grenzen bringen, um die bestmögliche Leistung zu erzielen. Dies können die Spieler in "MotoGP 24" in vollem Umfang erleben. Die Erfahrung von Vietti und Farioli war der Schlüssel zur Entwicklung eines Gameplays, das im Vergleich zu den vorherigen Teilen deutlich mehr Fahrfehler verzeiht. Dies ermöglicht es den Spielern, sich kontrollierter an die Grenzen der physikalischen Möglichkeiten heranzutasten und somit mehr Raum für ihre Spielfähigkeiten zu lassen, während gleichzeitig der Grad des Realismus erhöht wird.

"MotoGP 24" ist ab dem 2. Mai 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.