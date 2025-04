MotoGP 25: Ausführlicher Trailer

Milestone hat einen neuen Trailer zu "MotoGP 25" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zu "MotoGP 25" hört dabei auf den Namen "Beyond The Grid". Er bietet uns über sechseinhalb Minuten lang ausführliche Einblicke in das Zweirad-Rennspiel.

"MotoGP 25" markiert die Einführung von zwei verschiedenen Fahrphysiken, die es jedem ermöglichen, Rennen nach den individuellen Vorlieben zu fahren. Die „Arcade Experience“ ist perfekt für diejenigen, die sich direkt in die Action stürzen wollen, ohne die Authentizität zu verlieren. Das Handling des Motorrads ist einfacher, und es besteht keine Notwendigkeit, über Dinge wie Setups und Feinabstimmung nachzudenken. Es bietet uns schnelles und zugängliches Gameplay, das dennoch die Essenz der MotoGP einfängt. Die „Pro Experience“ dagegen ist pure Simulation. Hier kann man viele Elemente wie Motorradeinstellungen, Reifenmanagement, Fahrhilfen, Elektronik und Kraftstoffverbrauch einstellen und optimieren.

"MotoGP 25" bietet auch eine signifikante Verbesserung des Sounds: Die Bikes dröhnen lauter als je zuvor und bieten einen authentischen Motorradsound, welcher mit Live-Aufnahmen der Originalmotorräder erstellt wurde.

Was den Mehrspielermodus betrifft, so werden wir in "MotoGP 25" in der Lage sein, uns online und offline mit dem vom ersten Tag an verfügbaren Cross-Play, den neuen Ranglistenrennen, der Live GP-Meisterschaft und dem lokalen Split-Screen-Modus für zwei Spieler zu messen.

"MotoGP 25" erscheint am 30. April für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.