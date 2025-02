MotoGP25 erscheint Ende April

Milestone und MotoGP haben heute "MotoGP 25" angekündigt. Das offizielle MotoGP-Videospiel enthält alle Fahrer und Strecken der Saison 2025 der MotoGP sowie der Moto2 und Moto3. Der Racing-Kalender 2025 wird um neue Strecken erweitert, die für noch intensivere Rennen rund um den Globus sorgen: das legendäre Brünn in Tschechien, das nach fünf Jahren zurückkehrt, und der neue Balaton Park in Ungarn.

Technische Fähigkeiten, mentale Stärke und grosse Leidenschaft sind die wichtigsten Zutaten für jeden MotoGP-Fahrer, der in diesem Sport einen bleibenden Eindruck hinterlassen möchte. Diese Mischung von Eigenschaften lässt sich als "Heart of Racing" zusammenfassen. Dies ist das Konzept hinter dem neuen "MotoGP 25", das all diese Elemente vereint, um den Fans das bisher umfassendste virtuelle MotoGP-Erlebnis zu bieten.

Das brandneue Feature der "Training Sessions" ist eine der grössten Neuerungen. Genau wie echte Fahrer haben die Spieler die Möglichkeit, ohne Konkurrenz zu fahren und ihre Fähigkeiten in den Disziplinen Motard, Flat Track und Minibikes zu verbessern, wobei sie spezielle Herausforderungen auf Originalstrecken in malerischen Umgebungen erleben.

Zudem ermöglicht das neue "MotoGP 25" allen Spielern, ihre Rennleidenschaft mit der neuen "Arcade Experience" auszuleben, einer vereinfachten Rennerfahrung. Diese Option bietet einen leichteren Zugang für alle, die mit Motorradsimulationen weniger vertraut sind und ist in allen Spielmodi und bei allen Motorradtypen verfügbar.

"MotoGP 25" erscheint am 30. April 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.