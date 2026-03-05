MotoGP 25: Gerüchte zum Nachfolger

Der für gewöhnlich sehr gut informierte Leaker Billbil-kun hat Informationen zum Nachfolger von "MotoGP 25" verraten. Wir fassen diese kurz und knapp für euch zusammen.

Demnach wird "MotoGP 26", so dessen Name, angeblich noch im Laufe des heutigen Tages offiziell angekündigt. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und der PC angegeben. Releasetermin wäre der 29. April. Milestone hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.

"MotoGP 25" war bereits Ende Februar 2025 angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"MotoGP 25" erschien am 30. April 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.