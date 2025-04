MotoGP 25 im Launch-Trailer

In diesem neuen Teil könnt ihr eure Leidenschaft, euer Können und eure mentale Stärke, euer "Heart of Racing", in vollem Umfang zum Ausdruck bringen - dank überarbeiteten Funktionen und neuen Modi, die ein fesselndes Erlebnis für alle bieten. Die neuen "Race Off"-Modi ermöglichen es euch, wie echte Fahrer in drei einzigartigen und sehr unterschiedlichen Disziplinen zu trainieren. Von den geländegängigen Flat Tracks über die schnellen Motards bis hin zu den wendigen Minibikes könnt ihr eure Fähigkeiten testen und perfektionieren. Diese Motorräder mit unterschiedlicher Fahrphysik und Handhabung werden in eigenständigen Events verfügbar sein, sind aber auch ein wichtiger Teil des erneuerten Karrieremodus, in dem ihr sowohl euren eigenen Charakter als auch eure Beziehungen zu den anderen Fahrern verbessern könnt.

"MotoGP 25" ist dank den neuen Spielmodi "Arcade Experience" und "Pro Experience" für Neueinsteiger und Profis gleichermassen geeignet. Ersteres bietet ein Spielerlebnis, das einen sofort in die Action eintauchen lässt und gleichzeitig die wahre Essenz des Sports bewahrt. Diese Option bietet einen einfacheren Spielstil, der es den Fans ermöglicht, das Leben eines "MotoGP"-Fahrers zu leben, ohne sich zu viele Gedanken über die technischen Aspekte des Motorrads machen zu müssen. Die "Pro Experience" hingegen ist pure Simulation. Hier kann man zahlreiche Elemente wie Motorradeinstellungen, Reifenmanagement, Fahrhilfen, Elektronik und Kraftstoffverbrauch einstellen und optimieren.