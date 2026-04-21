MotoGP 26: Neues Deep-Dive-Video

Milestone und die MotoGP Sports Entertainment Group präsentieren mit einem "Deep Dive"-Trailer neue Details zu "MotoGP 26". Das Spiel enthält das komplette Fahrerfeld der Saison 2026 mit 38 Teams und über 70 Fahrern. Unter den Neuzugängen sind Toprak Razgatlıoğlu und Diogo Moreira, zudem kehrt der Grand Prix von Brasilien zurück.

In "MotoGP 26" beeinflussen reale Leistungen die Startaufstellung. Ihr könnt die Stärken und Schwächen jedes Fahrers über eine Gesamtbewertung einsehen, die auf vier Attributen basiert:

Zeitfahren

Renntempo

Kopf-an-Kopf-Rennen

Zuverlässigkeit

Das System wird basierend auf realen Meisterschaftsergebnissen aktualisiert. Bei der Fahrphysik steht die Gewichtsverlagerung im Fokus. Ein neues Dynamik-Modell ermöglicht euch präzisere Korrekturen und eine Kontrolle der Bewegungen, unterstützt durch neue Animationen. Ihr wählt dabei zwischen den Modi „Arcade“ für mehr Zugänglichkeit und „Pro“ für mehr Simulation.

Karriere und Management

Ein neues 3D-Paddock dient als Zentrum der Rennwochenenden. In eurer Karriere nutzt ihr Pressekonferenzen am Donnerstag und einen persönlichen Manager. Eure Aussagen gegenüber Medien haben Konsequenzen für eure Ziele und Rivalitäten. Der Manager führt Verhandlungen und erleichtert die Interaktion mit Teams auf dem Transfermarkt. Ihr könnt entweder mit einem eigenen Charakter starten oder in die Rolle eines echten Fahrers schlüpfen, um dessen Geschichte ab der Moto3 neu zu gestalten.

Weitere Modi und Features

Der "Race Off"-Modus wird um die Strecke Canterbury Park und neue "Production Bikes"-Events ergänzt. Diese Markenrennen bringen Fahrer verschiedener Klassen auf 1000-ccm-Strassenmotorrädern zusammen. Zusätzlich gibt es Sammelkartenpakete mit über 100 Karten, die ihr durch Events freischaltet. Darunter befinden sich Werke der Künstlerin Ranka Fujiwara.

Technik und Release

Das Spiel bietet Cross-Play, Matchmaking für bis zu 22 Personen und einen Split-Screen-Modus. Mit Editoren gestaltet ihr Helme, Nummern sowie Lackierungen und teilt sie mit anderen.

"MotoGP 26" erscheint am 29. April 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC.