MotoGP 26: Neues Gameplay-Video

Milestone prÃ¤sentiert mit einem neuen Video erste Einblicke in das Gameplay von "MotoGP 26".

Es werden berÃ¼hmte Strecken wie der Circuit of the Americas und der PortimÃ£o Circuit bei sonnigem Wetter sowie Silverstone im Regen vorgestellt und unterstreichen die aussergewÃ¶hnliche Detailtreue und den Realismus der Spielreihe. Mehrere Kamerawinkel verstÃ¤rken die Action zusÃ¤tzlich und bieten den Spielern ein absolut fesselndes Erlebnis sowie einen hautnahen Einblick in das Ã¼berarbeitete Physikmodell von MotoGPâ„¢26. Dieses basiert auf einem fahrerorientierten Handling-System und verÃ¤ndert das gesamte SpielgefÃ¼hl erheblich, wobei neue Fahreranimationen auf den MotorrÃ¤dern diese Verbesserungen verdeutlichen.

Ausserdem wird eine brandneue Location in Grossbritannien fÃ¼r den Spielmodus "Race Off" vorgestellt, der zwei neue Strecken umfasst, auf denen die Spieler in den Disziplinen Motard, Flat Track und Minibikes trainieren kÃ¶nnen. Im Video gibt es Gameplay zu sehen, das Ã¼ber offizielle Wettbewerbe hinaus geht und legt zudem den Fokus auf die EinfÃ¼hrung von 1000-ccm-SerienmotorrÃ¤dern. Diese werden in speziellen Mono-Brand-Events verfÃ¼gbar sein, bei denen Fahrer desselben Herstellers aus MotoGP, Moto2 und Moto3 zusammenkommen und auf den offiziellen Rennstrecken der Meisterschaft gegeneinander antreten.

"MotoGP 26" erscheint am 29. April 2026 fÃ¼r PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch sowie fÃ¼r PC.