MotoGP 26: Der Launch-Trailer

Milestone und die MotoGP Sports Entertainment Group haben "MotoGP 26" veröffentlicht. Das Spiel bildet die Saison 2026 ab und bietet euch eine überarbeitete Fahrphysik sowie ein erweitertes Karriere-Management.

Hinweis: Unser Test folgt ebenfalls noch heute...

Die Steuerung ist in diesem Teil enger an die Bewegungen und die Positionierung auf dem Motorrad gekoppelt. Eure Gewichtsverlagerungen beeinflussen die Stabilität, das Bremsverhalten und die Kurvenfahrt direkt. Neue Animationen sorgen dabei für ein direktes Spielgefühl.

Während der Saison verändern sich die Fahrer-Bewertungen basierend auf realen Leistungen. Ihr seht die Stärken und Schwächen des Feldes anhand von vier Attributen:

Zeitfahren

Renntempo

Kopf-an-Kopf-Rennen

Zuverlässigkeit

Ein 3D-Paddock dient euch als Zentrum für die Rennwochenenden. Ihr interagiert in Pressekonferenzen mit Journalisten, legt Ziele fest und beeinflusst durch eure Antworten euren Ruf. Ein persönlicher Manager unterstützt euch bei Vertragsverhandlungen und auf dem Transfermarkt. Zudem könnt ihr erstmals die Kontrolle über reale Fahrer aus allen Klassen übernehmen und deren Karriere von der Moto3 bis in die Königsklasse steuern.

Im Modus "Race Off" steht euch mit Canterbury Park eine neue Strecke in Grossbritannien zur Verfügung. Neu sind zudem Serienmotorräder mit 1000 ccm, auf denen ihr mit Fahrern desselben Herstellers trainieren könnt. Auch Motard, Flat Track und Minibikes sind enthalten.

Durch Fortschritte in verschiedenen Modi schaltet ihr über 100 Sammelkarten frei, die Fahrer, Strecken und Kunstwerke von Ranka Fujiwara zeigen.

Im Online-Bereich bietet das Spiel Cross-Play, verbessertes Matchmaking und Rennen mit bis zu 22 Teilnehmenden. Lokal könnt ihr im Split-Screen-Modus antreten. Mit den Editoren gestaltet ihr Helme, Nummern sowie Lackierungen und teilt diese online. Im Rahmen eines Wettbewerbs wird ein ausgewähltes Helmdesign sogar in der Realität von einem Profi getragen.

"MotoGP 26" ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie PC.