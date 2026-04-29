Motorslice: Frisches Gameplay

Publisher Top Hat Studios und Entwickler Regular Studio haben neue Gameplay-Impressionen aus "Motorslice" veröffentlicht. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir einen Bosskampf aus "Motorslice" gezeigt. Dabei sehen wir, wie die Protagonistin P auf einem Kettensägen-Parkour einen mechanischen Titanen zerlegt, während sie in einer trostlosen Welt, in der jede Baumaschine darauf aus ist, sie zu töten, ums Überleben kämpft.

Vergangene Woche waren der Erscheinungstermin von "Motorslice" verkündet und ein neuer Release Date Trailer gezeigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Motorslice" erscheint am 5. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.