Motorslice im Launch-Trailer

Regular Studio gab bekannt, dass "Motorslice" ab sofort weltweit erhältlich ist.

Hineingehen, alle Maschinen eliminieren, wieder rausgehen. Das war der Auftrag, völlig normal und Routine. Doch bei der Ankunft in einer verlassenen Megastruktur entdeckt P eine furchteinflössende Maschine – und bald erkennt sie, dass dies keine gewöhnliche Aufgabe ist.

Tut euch mit einer mysteriösen, fehlerhaften Orb-Drohne zusammen und begebt euch in den Alltag einer "Slicer". Mit nichts weiter als ihrer Kettensäge muss P diesen Ort zu Fall bringen, koste es, was es wolle.

"Motorslice" ist für PlayStation 5, Xbox und PC erhältlich.