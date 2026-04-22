Motorslice erscheint im Mai

Publisher Top Hat Studios und Entwickler Regular Studio haben einen Releasetermin für "Motorslice" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Mai gedulden.

So wird "Motorslice" schon ab 5. Mai erhältlich sein. Wir können das Parkour-Action-Adventure auf PS5, Xbox Series X und dem PC in Angriff nehmen. Unterschiede zwischen einzelnen Versionen scheinen dabei nicht zu bestehen und weitere Fassungen, etwa für Switch 2, sind offenbar auch nicht angedacht.

Einen neuen Release Date Trailer zu "Motorslice" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Dieser bringt uns über eine Minute lang das spielerische Grundgerüst näher.

"Motorslice" war im Juni 2024 angekündigt worden.