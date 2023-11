Entlassungen bei Motorsport Games

Inzwischen hat Motorsport Games offiziell bestätigt, dass es auch bei ihnen zu Entlassungen kommen wird. Der Umfang ist ebenfalls bekannt.

Demnach entlässt Motorsport Games rund 40 Prozent seiner Mitarbeiter. Konkret werden etwa 38 Arbeitsplätze vor allem in Grossbritannien und Australien abgebaut. Grund dafür ist, dass man die Betriebskosten im Vergleich zum Vorjahr mit diesem Schritt senken will. Das Restrukturierungsprogramm bringt eine Belastung von etwa 400.000 bis 500.000 Dollar mit sich, welche grösstenteils aus Abfindungen und Entlassungskosten besteht. Hauptsitz des Studios ist in Miami.

Motorsport Games hatte zuletzt "Nascar Rivals" für Switch veröffentlicht.