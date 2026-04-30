Mouse: P.I. For Hire: Offizieller Auszeichnungstrailer

Fumi Games und die PlaySide Studios haben mittlerweile den offiziellen Auszeichnungstrailer zu "Mouse: P.I. For Hire" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier über eine Minuten lang eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und dazu passenden Stimmen der Fachpresse geboten. Uns wird also kurz, knapp und präzise erklärt, was "Mouse: P.I. For Hire" ausmacht.

Simultan zum Release wurde auch der Launchtrailer zu "Mouse: P.I. For Hire" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Mouse: P.I. For Hire" ist seit 16. April für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC erhältlich.