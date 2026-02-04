Mouse: P.I. for Hire: Ausführliches Gameplay

PlaySide Publishing und Entwickler Fumi Games haben umfangreiche Gameplay-Impressionen aus "Mouse: P.I. for Hire" veröffentlicht. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich über zwölf Minuten lang Einblicken in "Mouse: P.I. for Hire" geboten. Das Material stammt dabei aus Vaudeville, der zweiten Mission der Kampagne und dem ersten Fall, mit dem Jack beauftragt wird. Vor allem Atmosphäre und Story machen Lust auf den Ego-Shooter mit dem markanten Look.

Bereits im vergangenen Oktober wurden der Erscheinungstermin von "Mouse: P.I. for Hire" verkündet und ein Release Date Trailer gezeigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Mouse: P.I. for Hire" erscheint am 19. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.