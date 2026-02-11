Mouse: P.I. For Hire: Frisches Gameplay

PlaySide Publishing und Entwickler Fumi Games zeigen neues Gameplay aus "Mouse: P.I. For Hire". Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.
Hier wird uns nämlich über vier Minuten lang ein imposanter Bosskampf aus "Mouse: P.I. For Hire" gezeigt. Dieser wirkt durch das markante Schwarz-Weiss-Setting des Ego-Shooters gleich noch ein wenig bedrohlicher. Der Grusel-Soundtrack im Hintergrund unterstützt die Atmosphäre zusätzlich.
Erst in der vergangenen Woche war Gameplay aus "Mouse: P.I. For Hire" veröffentlicht worden. Dieses stammte aus der zweiten Mission der Kampagne und dem ersten Fall, mit dem Jack beauftragt wird. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.
"Mouse: P.I. for Hire" erscheint am 19. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.