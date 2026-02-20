Mouse: P.I. For Hire: Neues Gameplay

PlaySide Publishing und Entwickler Fumi Games haben neue Gameplay-Impressionen aus "Mouse: P.I. For Hire" veröffentlicht. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über eine Minute lang ein weiterer Bosskampf aus "Mouse: P.I. For Hire" gezeigt. Darin bekommen wir es mit Robo-Betty zu tun. Das Material bleibt aber auch ganz sicher wegen des unkonventionellen Soundtracks längerfristig in Erinnerung.

Erst in der vergangenen Woche war ein Bosskampf aus "Mouse: P.I. For Hire" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Mouse: P.I. for Hire" erscheint am 19. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.