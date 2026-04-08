Mouse: P.I. For Hire: Der Launch-Trailer

Fumi Games und PlaySide Studios haben heute einen Launch-Trailer für ihren kommenden schwarz-weiss Ego-Shooter "Mouse: P.I. For Hire" veröffentlicht.

Dieser neue Trailer zeigt das gesamte Paket von "Mouse: P.I. For Hire", von den actionreichen Kämpfen bis zur Noir-Detektivgeschichte, vielfältigen Cartoon-Umgebungen, originalen Jazz-Stücken und vielem mehr. Mit dem bekannten Troy Baker in der Rolle des Privatdetektivs Jack Pepper müsst ihr die Strassen von Mouseburg von korrupten Polizisten und schwer bewaffneten Gangs befreien, um der Korruption, den Entführungen und dem Mord auf den Grund zu gehen, die die Stadt plagen.

Der Trailer gibt zudem einen Einblick in weitere Funktionen, die "Mouse: P.I. For Hire" bietet, darunter vollständig handgezeichnete Zwischensequenzen, Waffen-Upgrades, Sammelobjekte und sogar ein Baseballkarten-Minispiel. Ihr nutzt kreativ gestaltete Schusswaffen, nehmt Upgrades zu euch und sucht nach Hinweisen in diesem Abenteuer im Retro-Stil, das klassische Cartoons der 1930er Jahre auf moderne Weise wieder aufleben lässt.

"Mouse: P.I. For Hire" erscheint digital am 16. April für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Das Spiel erhält eine physische Standard Edition, die weltweit am 10. Juli für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheint. Für erfahrene Detektive wird am 10. Juli eine physische Deluxe „Mouseburg Edition“ für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X sowie für Switch 2 veröffentlicht.