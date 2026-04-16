Mouse: P.I. For Hire im Launch-Trailer

Heute lösen Fumi Games und PlaySide Studios den Fall mit der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von "Mouse: P.I. For Hire". Ihr könnt nun die korrupten Strassen von Mouseburg auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erkunden.

"Als wir das erste Mal das Konzeptvideo eines Videospiels im Cartoon-Stil der 1930er-Jahre teilten, das gleichzeitig ein First-Person-Shooter war, ahnten wir nicht, dass es bei euch so viel Anklang finden und sich schliesslich zu dem entwickeln würde, was MOUSE: P.I. For Hire geworden ist. Mit über 1,6 Millionen Wishlists freuen wir uns sehr, dass ihr auf der ganzen Welt endlich das Spiel spielen könnt, an dem wir so hart gearbeitet haben. Eine handgefertigte Geschichte, entstanden aus Tinte, Schweiss und hartnäckigen Träumen. Von ganzem Herzen danken wir euch für eure Unterstützung. Wir hoffen, ihr geniesst eure Zeit in Mouseburg."