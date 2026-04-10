Meet the Cast - Trailer veröffentlicht

Fumi Games und PlaySide Publishing haben einen neuen Trailer zu "Mouse: P.I. For Hire" veröffentlicht, der vor dem nahenden Release einen umfassenden Blick auf das Spiel liefert. Der Clip stellt sowohl die actionreichen Shooter-Elemente als auch die Noir-Detektivgeschichte in den Mittelpunkt.

Im Zentrum steht Privatdetektiv Jack Pepper, gesprochen von Troy Baker, der in der Stadt Mouseburg gegen korrupte Cops und kriminelle Gangs ermittelt. Ausgehend von einem scheinbar simplen Vermisstenfall entwickelt sich eine komplexe Story rund um Korruption, Entführungen und Mord.

Der Trailer zeigt zudem die besondere Präsentation des Spiels: handgezeichnete Schwarz-Weiss-Optik im Stil klassischer Cartoons der 1930er-Jahre, kombiniert mit moderner Ego-Shooter-Action, Jazz-Soundtrack und ungewöhnlichen Waffen. Ergänzt wird das Gameplay durch Erkundung, Sammelobjekte und Upgrades.

"Mouse: P.I. For Hire" erscheint am 16. April 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Neben der digitalen Version sind später auch physische Editionen geplant.