Mouse: P.I. For Hire hat ein Erscheinungsdatum

Hui, das ging aber schnell: Nachdem wir gestern noch verdauen mussten, dass sich "Mouse: P.I. For Hire" auf Anfang 2026 verschiebt, gibt es jetzt schon einen Releasetermin dafür. So ist der Shooter mit dem markanten Look im März nächsten Jahres erhältlich.

Konkret geben PlaySide Publishing und Entwickler Fumi Games bekannt, dass "Mouse: P.I. For Hire" am 19. März 2026 erscheint. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und der PC angegeben.

Begleitend zeigt man jetzt schon einen frischen Release Date Trailer zu "Mouse: P.I. For Hire". Dieser hebt etwas mehr als eine Minute lang vor allem den Schwarz-Weiss-Look und die Story des Titels hervor. Insgesamt macht das Gebotene Lust auf mehr, zumal auch Gameplay-Schnipsel zu sehen sind.

"Mouse: P.I. For Hire" war bei einem Xbox Partner Preview im Oktober 2024 angekündigt worden.